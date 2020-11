ESCLUSIVA - L'ag. di Onana: "L'Inter sarebbe una buona possibilità, ma..."

L'Inter è alla ricerca di un portiere per il futuro viste le ultime prestazioni, non brillantissime di Samir Handanovic. In estate, Juan Musso è stato, probabilmente, il più vicino a sostituire lo sloveno, ripercorrendo così le orme del capitano dell'Inter.

Il prezzo del cartellino troppo elevato, più di 30 milioni, ha fatto desistere i nerazzurri, che, in periodo di Covid, non hanno voluto affondare il colpo.

Sul taccuino della dirigenza sembrerebbe essere finito anche il portiere classe '96 dell'Ajax, André Onana. Estremo difensore moderno, bravo in fase d'impostazione e soprattutto nell'uno contro uno, vista la padronanza dell'uscita a croce, caratteristica della scuola tedesca: i massimi esponenti sono ter Stegen e Neuer.

La redazione di InterDipendenza.net ha contattato, in esclusiva, Albert Botines, agente del portiere della nazionale del Camerun: "Onana sarebbe interessato sicuramente a giocare in un top club, ce ne sono alcnuni interessati. L'Inter è un grande club che sta lottando per vincere il campionato di Serie A e ha un progetto ambizioso, sarebbe sicuramente una grande possibilità. Al momento però non so se l'Inter sia interessata".