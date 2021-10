Esclusiva - Inter, intervista a Camano: "Vi dico tutto su Lautaro"

"Lautaro pensa solo all'Inter e all’Argentina".

Tanto telegrafiche quante efficaci le parole di Alejandro Camano, l’agente che cura gli interessi del Toro. In esclusiva per InterDipendenza, Camano rivela come Lautaro durante l’ultima sessione di calciomercato non abbia voluto “ascoltare nessuna offerta” come, per esempio, quella del Tottenham che avrebbe messo sul piatto circa 70 milioni di euro. “La sua decisione - ribadisce Camano, raggiunto telefonicamente nella giornata di ieri (venerdì 8 ottobre) - è quella di giocare per l'Inter e ‘godersi’ i suoi tifosi”. Lautaro, altro retroscena importante rivelato dal suo procuratore, è da quasi due anni che “vuole unicamente godersi i suoi tifosi, la sua ‘gente’ e il campo”. Poi Camano rimarca nuovamente e con fermezza: “Pensa solo all'Inter e alla sua Nazionale”.

Sul rinnovo del contratto di Lautaro, Camano non ha voluto parlare di cifre, anche se le voci delle ultime ore parlano di due perni fondamentali della nuova intesa: un ingaggio di circa 6,2 milioni di euro e l’abolizione della clausola risolutoria di 111 milioni di euro (esercitabile solo nelle prime due settimane di luglio). L’annuncio, ma anche su questo Camano ha ‘glissato’, potrebbe arrivare nei prossimi giorni. D'altronde il procuratore ha chiaramente assicurato che il giocatore ha in testa unicamente la maglia nerazzurra e quella dell'Albiceleste.

Intanto Lautaro è in ritiro proprio con l’Argentina e nella notte fra domenica e lunedì sfiderà l’Uruguay nel match valido per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. Nelle scorse ore l’attaccante dell’Inter ha accusato un leggero fastidio muscolare che ha fatto scattare il campanello dall'allarme in casa Inter. Perché? Perché dopo la sosta, a partire da sabato 16 ottobre contro la Lazio, la squadra di Simone Inzaghi inizierà un tour de force ‘decisivo’ sia per il campionato sia per la Champions League.

Le notizie delle ultime ore, però, sembrano tranquillizzare sia l’entourage del giocatore sia i tifosi: il problema muscolare è tutt’altro che serio e Lautaro potrebbe addirittura già giocare la sfida contro la Celeste. Poi bisognerà valutare il suo impiego nell’ultima partita dell’Argentina durante questa pausa per le nazionali: quella in programma nella notte fra giovedì e venerdì contro il Paraguay.

D’altronde, come confermato in esclusiva a InterDipendenza da Alejandro Camano, Lautaro pensa solo “all’Inter e all’Argentina”.