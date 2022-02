ESCLUSIVA ID - Un attaccante è ad un passo. Il punto su Dybala e Frattesi

Beppe Marotta sta lavorando assiduamente per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Simone Inzaghi per la prossima stagione.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione importanti manovre starebbero riguardando il reparto offensivo. Al momento gli arruolabili sono Lautaro Martinez, Edin Dzeko, Alexis Sanchez, Joaquin Correa e Felipe Caicedo (arrivato in prestito fino a giugno). Il cileno dovrebbe lasciare (insieme al connazionale Arturo Vidal), così da contribuire all'alleggerimento del monte ingaggi. L'ex giallorosso invece difficilmente, per questioni anagrafiche, sarà ancora considerato un titolare. Più probabile che verrà relegato al ruolo di "chioccia". Chi arriverà allora per guidare l'attacco? La trattativa per Gianluca Scamacca è in stato molto avanzato, tanto che ci sono già stati diversi contatti tra il giocatore e il mister. Marotta sta lavorando per abbassare la richiesta del Sassuolo (che parte da 40 milioni di euro), magari inserendo qualche contropartita. Tuttavia ad oggi il giocatore si può considerare davvero ad un passo dall'Inter.

Sul fronte Paulo Dybala invece si registrano novità. Il primo contatto ufficiale tra le parti c'è stato nei giorni scorsi. Marotta ha chiesto informazioni ad alcuni intermediari per capire quali siano i termini della potenziale trattativa. Inzaghi gradirebbe molto la possibilità di allenare l'argentino, soprattutto se ci fosse un'uscita in attacco. Ci sarà però da fare i conti con la concorrenza di diversi top club europei. Infine il capitolo Davide Frattesi. Il centrocampista è una precisa richiesta di Simone Inzaghi, ma al momento la pista non è calda come quella che porta al suo compagno di squadra (al già citato Scamacca). Novità su questo fronte potrebbero esserci nelle prossime settimane.