ESCLUSIVA ID - Retroscena Lukaku. E Inzaghi pone un veto sulle cessioni

Oggi è il giorno in cui l'Inter saluta Romelu Lukaku dopo appena due stagioni in nerazzurro. Il belga infatti sta per tornare al Chelsea, per cercare riscatto dopo le non positive esperienze di qualche anno fa. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione l'attaccante questa mattina ha salutato tutti i compagni. L'abbraccio più bello però è stato con il nuovo mister, Simone Inzaghi. I due hanno legato da subito, ancora prima di incontrarsi di persona, grazie alle ripetute telefonate del periodo degli europei.

Ora l'allenatore ha fatto una richiesta chiara e netta alla società. Il nome imprescindibile per arricchire il reparto offensivo è quello di Edin Dzeko. Il bosniaco piace molto ad Inzaghi, che vuole anche Zapata. Ma il mercato, sia in uscita che in entrata, potrebbe non finire qui. Stando alla Gazzetta dello Sport le trattative in uscita dovrebbe essere finite. Tuttavia secondo le indiscrezioni da noi raccolte il diktat è quello di non toccare la difesa, mentre negli altri reparti ci potrebbe essere ancora qualche cessione, qualora arrivasse un'offerta ritenuta congrua sulla scrivania di Marotta. In quel caso la somma verrebbe reinvestita su due nomi particolarmente graditi al mister.

Correa per l' attacco e Lazzari, obiettivo numero uno per la fascia destra. Il duplice affare con la Lazio potrebbe essere facilitato dalle difficoltà che sta incontrando Lotito con la questione dell' indice di liquidità. In sostanza, se non escono giocatori non potrà arrivare nessun'altro. I due pupilli di Inzaghi stanno incontrando molte difficoltà ad integrarsi nel gioco di Sarri, e la loro partenza consentirebbe l'arrivo di giocatori più adatti al 4-3-3 e con i quali l'accordo è stato già trovato.