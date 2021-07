ESCLUSIVA ID - Questa la verità su quanto accaduto a Sanchez

Questa mattina (venerdì 30 luglio) il Corriere dello Sport ha parlato di Alexis Sanchez. Per il cileno sarebbero in corso “solo terapie” scrive Andrea Ramazzotti a causa di “un piccolo fastidio al polpaccio, residuo forse del quarto di finale di Copa America contro il Brasile”. Non solo. Il Corriere dello Sport aggiunge che “per Simone Inzaghi è un bel guaio perché alla prima di campionato, il 21 agosto, Martinez sarà squalificato e Sanchez dovrà sostituirlo”.

InterDipendenza aveva parlato di Sanchez fermo ai box già il 27 luglio ma qualcuno si era affrettato a parlare di ‘fake news’. Ecco la ricostruzione di quanto avvenuto.

Lunedì 26 luglio, Sanchez e Arturo Vidal sono rientrati dalle vacanze dopo la Coppa America disputata con il Cile. Si sono messi a disposizione di Inzaghi e del suo staff che hanno voluto verificare le loro condizioni fisiche. L’ex attaccante di Barcellona e Manchester United si è fermato quasi subito durante la prima sessione di allenamento. Motivo? Un fastidio al polpaccio. A quanto si apprende, non sarebbe interamente legato a quello già accusato durante il quarto di finale contro il Brasile. Per questo motivo Sanchez non è poi stato neanche convocato, mercoledì, per l’amichevole contro il Crotone vinta dai nerazzurri per 6-0. Vidal, invece, è addirittura sceso in campo contro la formazione di Modesto. Il fatto che l’ex centrocampista di Juventus e Barcellona si stato schierato, è un ulteriore testimonianza che la scelta di Inzaghi di non convocare Sanchez non è dipesa dal fatto che aveva svolto pochi allenamenti o perché alle prese con il test del tampone - fatto anche da Vidal - come invece qualcuno aveva scritto.

L'ulteriore infortunio di Sanchez ha dunque generato perplessità in Inzaghi, che apprezza il cileno per le sue indiscutibili doti tecniche ma vorrebbe un elemento più affidabile dal punto di vista fisico. L'identikit sembra ricalcare il profilo di un ex giocatore di Inter e Lazio che l'attuale allenatore nerazzurro ha già allenato: Keita. E anche su Keita, InterDipendenza ha anticipato tutti parlando della sua ‘candidatura’ già lo scorso 4 giugno.