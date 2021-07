ESCLUSIVA ID - Lautaro Martinez sarà sacrificato? Questa la situazione

Inter, al momento le strategie di in casa nerazzurra stanno riguardando solamente movimenti in uscita. C'è senza dubbio la necessità di sfoltire la rosa attraverso la cessione dei cosiddetti esuberi. Joao Mario e Dalbert hanno già salutato, raggiungendo rispettivamente Benfica e Cagliari. Restano da piazzare Nainggolan e Lazaro.

Oltre a dover ridurre il numero dei giocatori a disposizione di Inzaghi c'è anche ovviamente la necessità di fare cassa per finanziare il mercato in entrata, che finora ha visto solo l'arrivo di Calhanoglu a parametro zero. I 70 milioni incassati dalla partenza di Hakimi infatti sono serviti per raggiungere quella quota di attivo che l'era l'obiettivo di questa sessione estiva.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Interdipendenza per poter finanziare l'arrivo di rinforzi da mettere a disposizione di Inzaghi, dopo l'esterno marocchino, si starebbe valutando la cessione di un altro pezzo pregiato della squadra. Si tratta di Lautaro Martienz, che è il giocatore forse che ha più estimatori. Qualora l'argentino portasse un'offerta da circa 80 milioni di euro l'Inter lo lascerebbe partire, così da poter realizzare uno o due colpi importanti in entrata.