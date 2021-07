Esclusiva ID: l’Inter tratta Bellerin già da un mese, ecco gli ultimi dettagli

L’Inter e Hector Bellerin starebbero trattando da circa un mese. È quanto raccolto, in queste ore, dalla redazione di InterDipendenza. Questo è un particolare importante. Perché? Perché già dai primi giorni dell’arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter, la società e il tecnico non avrebbero dubbi sul sostituto di Hakimi ormai al Paris Saint Germain. Non solo. L’Inter, trattando Bellerin da circa un mese, avrebbe posto in secondo, terzo e quarto piano le scelte di Dumfries, Lazzari e Zappacosta.

Il quotidiano sportivo Sport ha riportato, nelle scorse ore, la notizia dell'accordo tra Bellerin e l’Inter. La notizia, a stretto giro di posta, è stata però smentita dal club. La notizia dell’accordo, attenzione. Non la notizia che l’Inter sta trattando con Bellerin: questo è un particolare molto importanti.

Classe 1995, l'esterno spagnolo è all'Arsenal dall'estate 2014. Nell'ultima stagione, Bellerin ha collezionato 35 presenze totali con una rete segnata in Premier League. Dopo sette stagioni a Londra, potrebbe essere arrivato il momento di una nuova esperienza per il calciatore spagnolo. Prima del grave infortunio subito (rottura del legamento crociato nel settembre 2019), Bellerin era tra i migliori esterni destri in assoluto.

Una scommessa per l'Inter? In parte. Preoccupa la condizione fisica dell'atleta? Recuperare da una rottura di un legamento crociato non è semplice, soprattutto perché forzando il recupero, c'è il rischio di avere ulteriori problemi muscolari. Ma nelle ultime due stagioni con l'Arsenal, Bellerin ha saltato pochissime partite per problemi muscolari. Cosa può dare in più il giocatore? Qualità tecnica più che buona, corsa, forza fisica. E lo stesso Bellerin, a 26 anni, cerca il rilancio.

Insomma: l’Inter e Bellerin stanno trattando. Ora non resta che capire come, eventualmente, sciogliere il nodo con l’Arsenal: prestito, prestito secco o, nel caso più ‘estremo, anche qualcosa d’altro con il giocatore che chiederà un incontro con il club londinese?