(ESCLUSIVA ID) L'ag. di Juan Foyth: "Stiamo valutando il trasferimento"

Il difensore del Tottenham e della nazionale Argentina, Juan Foyth, è stato accostato dai media ad alcune squadre italiane.

Si tratta di un calciatore molto duttile, in grado di ricoprire sia il ruolo di centrale che quello di terzino in una difesa a quattro. Nell'ultima Copa America è stato spesso utilizzato in quel ruolo. Le sue caratteristiche lo renderebbero un ottimo prospetto per la difesa a tre di Antonio Conte, come laterale.

Foyth è un classe '98, molto giovane e con un grande potenziale davanti. L'arrivo di José Mourinho potrebbe avere cambiato le carte in tavola in merito al futuro del talento argentino, pupillo dell'ex tecnico degli Spurs, Mauricio Pochettino, che lo ha spesso impiegato facendolo crescere molto.

La redazione di InterDipendenza.net ha contattato in esclusiva Claudio Curti, agente del ragazzo, domandando quale futuro attenderà Foyth nel mercato di gennaio.

"Stiamo valutando la possibilità di uscire nel mercato di gennaio. Aspettando questa settimana per poter trovare chiarezza con il Tottenham".

I prossimi giorni saranno dunque decisivi per il proseguo della carriera del giovane difensore argentino.

