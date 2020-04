(ESCLUSIVA ID) Kumbulla altro anno a Verona e poi Inter? Non sarà così

Marash Kumbulla ha disputato sino ad ora una stagione di alto livello con l'Hellas Verona, tanto da guadagnarsi l'attenzione di molti club importanti, su tutte l'Inter.

I nerazzurri, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbero preparato un'offerta cospicua per il difensore albanese, circa 22 milioni di euro più i prestiti di Federico Dimarco e Eddie Salcedo. Sempre a detta di queste voci il centrale sarebbe dovuto rimanere un altro anno in veneto per completare la propria maturazione.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di InterDipendenza.net, l'Inter sarebbe una delle pretendenti più agguerrite per Marash Kumbulla. Il centrale piace tantissimo, tanto da arrivare ad accontentare le richieste dell'Hellas Verona. Qualora però i nerazzurri dovessero portare a termine questo investimento oneroso, lo farebbero perchè riterrebbero il classe '00 un giocatore importante sin da subito, non come investimento futuro.