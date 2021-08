Esclusiva ID - Inter, le parole dell'ag. Camaño sul futuro di Villar e Mayoral

"Villar e Borja Mayoral resteranno alla Roma, sono molto felici e per loro sarà un anno ricco di successi", ha spiegato così Alejandro Camaño, agente dei due calciatori giallorossi, in esclusiva alla redazione di InterDipendenza.net.

Una chiusura categorica, che non lascia spazio a interpretazioni: i due hanno ancora un futuro da scrivere e continueranno a farlo nella capitale, ma non quella della moda (Milano), ma quella italiana.

Si perchè nelle ultime ore si era parlato di un possibile scambio con i nerazzurri tra Gagliardini e Villar, finito in tribuna contro la Salernitana, e di un interesse per Borja Mayoral, come possibile innesto per sostituire Sanchez, qualora il cileno avesse lasciato l'Inter.

Trattative che non sono mai effettivamente decollate e resteranno solamente un sogno di, ormai, fine estate.