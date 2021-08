ESCLUSIVA ID - Inter-Belotti: si può chiudere già in giornata

Il matrimonio fra l'Inter e Andrea Belotti potrebbe già essere 'sottoscritto' ufficialmente oggi, martedì 24 agosto. Nel corso delle ultime ore, come confermato a InterDipendenza da fonti vicinissime al club nerazzurro, c'è infatti stata una decisa (e definitiva?) accelerata.

Le ultime convulse ore sono iniziate con la notizia rilanciata, questa mattina, da La Repubblica: "Incontro fra l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, e il presidente del Torino, Urbano Cairo". Non solo. Il quotidiano ha chiaramente sottolineato come "fosse in forte crescita l'opzione legata al capitano granata". Belotti avrebbe quindi superato Joaquin Correa, il preferito di Simone Inzaghi, per il quale però Claudio Lotito alza un muro composto da circa 37 milioni di euro. A quanto appreso, il club di viale Liberazione non si sarebbe (per ora) mosso da un'offerta di circa 30 milioni con bonus.

Le fonti vicinissime all'Inter hanno quindi confermato, alla nostra redazione intorno alle 11.15 di questa mattina, la decisa accelerata per il centravanti campione d'Europa e capitano del Torino. Non solo. Hanno anche detto che "la chiusura definitiva della trattativa potrebbe avvenire nel corso della giornata odierna (martedì 24 agosto, ndr)".

Tatticamente Belotti è l'opposto de 'El Tucu' Correa. Però la necessità di avere un centravanti puro per far rifiatare il 'Cigno di Sarajevo' - l'Inter dopo la sosta delle nazionali inizierà anche il girone di Champions League e Dzeko purtroppo non ha dalla sua gli 'agi' della carta di identità - sta portando il clamoroso (e fino a pochi giorni fa inaspettato) affare alla chiusura (forse) già oggi. C'è infine un altro dettaglio fondamentale da non trascurare per comporre il puzzle di quest'esclusiva: Belotti ha il contratto in scadenza fra un solo anno. Il capitano del Torino, nel corso della sua carriera granata, ha segnato 106 reti in 230 partite.

Così è, se vi pare (citazione Raffaele Garinella)

Ha collaborato Mario Spolverini