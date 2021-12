ESCLUSIVA ID - Importanti novità su Digne e sullo scambio Vecino-Villar

Si è parlato molto in questi ultimi giorni di un possibile scambio tra Roma e Inter che avrebbe coinvolto Gonzalo Villar e Mattias Vecino.

I due centrocampisti sono scontenti dei rispettivi momenti che stanno vivendo con José Mourinho e Simone Inzgahi, e per questa ragione vorrebbero cambiare aria. L'ipotesi dello scambio è nata qualche giorno fa, ma la situazione era comunque complicata, soprattutto perché il giocatore dell'Inter è prossimo alla scadenza, e per questo un prestito di sei mesi risultava un'ipotesi di difficile attuazione. Questa mattina la redazione di InterDipendenza.net ha raccolto un ulteriore aggiornamento in merito.

Il tecnico della Roma è alla ricerca (già da questa estate) di un centrocampista muscolare per dare vigore alla sua mediana. Tuttavia non gradirebbe la soluzione Vecino, che non ritiene un giocatore adatto al suo gioco. Niente scambio quindi, ma ciò non toglie che l'Inter voglia comunque provare a prendere Villar, nell'ambito di una trattativa separata. La nostra redazione racconta dell'interesse per lo spagnolo dal 27 settembre (questa la nostra prima esclusiva), e arrivano conferme circa il fatto che l'intenzione è quella di chiudere l'operazione sulla base di un prestito. Ci sarà da convincere il club giallorosso, ma nelle ultime ore c'è stato qualche segnale di apertura.

Beppe Marotta ha poi intenzione di prendere, oltre un centrocampista, anche un terzino sinistro, per far sì che Ivan Perisic possa rifiatare in alcuni match (Federico Dimarco è ormai considerato un difensore centrale). Il rinforzo non sarà però Lucas Digne. Per l'esterno dell'Everton c'era stato qualche sondaggio, ma non è mai stato, fino ad oggi, un obiettivo concreto. La destinazione più probabile per l'ex Roma è ad oggi il Chelsea.