(ESCLUSIVA ID) Griezmann Inter, una missione impossibile

Barcellona Inter è uno degli assi di mercato più caldi degli ultimi mesi, si parla di queste due squadre in ottica mercato da novembre, quando la telenovela Arturo Vidal ri-cominciava a prendere forma, sì perchè è dall'estate prima che se ne parla. Dopo il cileno è arrivato il turno di Lautaro Martinez poi quello di Lionel Messi ed infine quello di Antoine Griezmann, Le petit diable. In tutto questo Vidal è sempre restato costantemente in auge.

L'ex Atletico Madrid è l'ultimo, in ordine cronologico, ad essere stato accostato all'Inter nell'ambito di un possibile scambio con Lautaro Martinez. Il campione del mondo potrebbe essere sicuramente un rinforzo gradito ad Antonio Conte, si integrerebbe perfettamente come seconda punta nel 3-5-2 e formerebbe una coppia dall'enorme potenziale con Romelu Lukaku.

Esatto, formerebbe, il condizionale in questo caso è d'obbligo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di InterDipendenza.net, fonti vicine al calciatore avrebbero escluso un possibile trasferimento di Antoine Griezmann. Il piccolo diavolo non si muoverà per nessun motivo da Barcellona.

Il campione del mondo resta comunque una bellissima suggestione, come il suo compagno di squadra Lionel Messi. In questo momento entrambi i calciatori percepiscono anche uno stipendio molto elevato, questo è una complicazione ulteriore di un'eventuale loro approdo.