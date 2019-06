(ESCLUSIVA ID) Foto con De Vrij? L'agente di Van de Beek risponde così

Una foto postata ieri sera da Stefan de Vrij in una story su Instagram ha scatenato la reazione dei tifosi nerazzurri. Una foto in cui il difensore olandese è in compagnia di Donny Van de Beek, centrocampista dell'Ajax. Non tanto per lo scatto insieme, ma de Vrij ha aggiunto due pallini con i colori nerazzurri e una emoticon, che ha portato i tifosi nerazzurri a sognare il giocatore dell'Ajax.

La redazione di interdipendenza.net ha raggiunto in esclusiva Rob Witschge, agente di Van de Beek. Uno scambio di battute sulla foto in questione. Witschge ha così risposto: "Penso che si siano incontrati per caso. Ma non si sa mai".

Una risposta che lascia aperta qualsiasi strada sul futuro di Van de Beek. Dopo una grande stagione con l'Ajax, sul centrocampista olandese c'è l'interesse di alcuni top club europei, tra cui l'Inter. Ausilio segue da tempo il giocatore e nel caso in cui il club nerazzurro veda la possibilità di poter puntare a Van de Beek, l'Inter ci proverebbe.