Esclusiva ID - Ecco il piano dell'Inter per arrivare a Damsgaard

L'Inter ha individuato in Damsgaard un altro rinforzo per il centrocampo nerazzurro. Centrocampista della Sampdoria e della Danimarca, il giovane calciatore ha giocato un ottimo europeo. Prestazioni eccellenti e gol dalla qualità tecnica elevata.

L'Inter lo segue da tempo, non certo da questo europeo. E la redazione di interdipendenza.net ha raccolto in esclusiva questa notizia: i nerazzurri cercheranno di portare Damsgaard a Milano in questa sessione di mercato. Possibili inserimento nell'operazione di una o più contropartite.

Il valore di Damsgaard è aumentato dopo questo Europeo. Qualcuno parla di 40/50 milioni. Cifra troppo elevata per i tempi del calcio post covid. Possiamo dire che il valore del calciatore attualmente è di 30/35 milioni?



Le formule possibili sono tante: dal prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto, all'inserimento di contropartite gradite alla Sampdoria, ad una percentuale di rivendita a favore del club blucerchiato.