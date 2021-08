ESCLUSIVA ID - Cucchi: 'La non facile scommessa di Simone Inzaghi'

“Favorita? Non ce n’è una sola. Inter e Juventus sono le più accreditate”. Così Riccardo Cucchi, fra i più grandi radiocronisti italiani, presenta la Serie A nell’intervista esclusiva a InterDipendenza. Cucchi parla poi della scommessa di Simone Inzaghi, di Mourinho e del ritorno del pubblico allo stadio.

Qual è la favorita?

Non vedo una sola favorita. Juventus ed Inter sono le più accreditate. Ma credo che il campionato proporrà anche altre protagoniste: Napoli, Atalanta, Milan e Roma. Mi aspetto un campionato equilibrato e divertente.

Come vede la "sua" Lazio con Sarri?

Sarà un anno utile ai calciatori per comprendere la filosofia del nuovo tecnico. Ci vorrà pazienza. Ma potremmo vedere una ‘Lazio formato Sarri’ tra qualche mese.

E l’Inter con Simone Inzaghi?

Per lui è una grande scommessa. Una scommessa non facile, certo, ma molto stimolante. Allena infatti la squadra Campione d’Italia. Simone dovrà anche fare a meno di giocatori importanti come Lukaku ma farà bene.

Domani (sabato 21 agosto, ndr) inizierà una Serie A con tanti allenatori di ritorno: Sarri, appunto, ma anche Allegri, Mourinho e Spalletti. Chi potrà fare la differenza?

Mourinho e Spalletti in particolare. Di Allegri sappiamo: è come un ritorno a casa per lui. La Juventus vuole riprendere a vincere in fretta.

Da domani i tifosi torneranno allo stadio anche per il campionato: un deciso passo in avanti verso la normalità.

Finalmente. Ma ci vorrà prudenza e responsabilità. Sono i requisiti necessari per vivere la passione in sicurezza.

Testo di Davide Currenti