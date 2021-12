ESCLUSIVA ID - Contatti in corso con il centrocampista: pista caldissima

L'Inter ha intenzione di realizzare nella finestra di mercato invernale un paio di colpi per rinforzare la rosa.

Questa è quanto la redazione di InterDipendenza ha raccontato nell'esclusiva del 6 dicembre (che puoi leggere qui). La notizia è confermata, e ci sono anche ulteriori dettagli. Beppe Marotta e Simone Inzaghi hanno da tempo le idee chiare sul reparto che più di tutti necessita di essere puntellato. Si tratta del centrocampo, anche se nel tempo le strategie sono cambiate. Nei mesi scorsi infatti si cercava un profilo di un certo tipo: un giocatore di qualità che potesse dare imprevedibilità alla manovra. Il nome individuato era quello di Gonzalo Villar, ma poi c'è stata un'evoluzione. Il giallorosso era stato preso in considerazione a causa delle difficoltà che stava incontrando Hakan Calhanoglu. L'esplosione del turco ha però tranquillizzato tecnico e dirigenza. Ora per Villar il futuro più probabile porta in Spagna (Valencia o Siviglia).

Ora si cerca quindi un giocatore con caratteristiche differenti. L'identikit è quello di Nahitan Nandez. L'uruguaiano è un autentico jolly, visto che può giocare in qualsiasi ruolo del centrocampo, oltre ad essere arruolabile anche sulla fascia destra. Contro il Torino si è sentita l'assenza di Nicolò Barella, e visto che l'ex Cagliari non ci sarà nemmeno contro il Liverpool, si è avvertita l'esigenza di trovare un altro "tuttocampista". Ecco allora che si busserà ancora alla porta di Giulini.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione i contatti tra il giocatore ed Inzaghi sono continui. Ma non solo. Anche lo staff dell'allenatore ha avuto dei colloqui con Nandez, per capire quale sia lo stato di forma dopo l'infortunio. La trattativa quindi c'è, e l'accordo con il giocatore è stato raggiunto. Bisognerà però convincere anche il club sardo. Nonostante da quelle parti tiri aria di epurazione non sarà facile convincere il presidente del Cagliari a rinunciare al suo miglior elemento. Tuttavia Inzaghi lo vuole fortemente, e Marotta ha intenzione di accontentarlo. Per questa ragione la pista che porta a Nandez è, in questo momento, davvero bollente.