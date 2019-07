(ESCLUSIVA ID) Cecere, ag.Puscas: "Interesse Fiorentina? Al momento..."

George Puscas, stando ai rumours di mercato, sembrerebbe essere finito nel mirino di molte squadre. La Fiorentina sarebbe tra queste, con l'attaccante reduce dall'esperienza al Palermo in cerca forse di una nuova sistemazione.



La redazione di InterDipendenza.net ha contattato l'agente del centravanti rumeno Crescenzo Cecere in merito all'indiscrezione uscita poche ore fa su un ipotetico interessamento della Viola nei confronti del baby bomber nerazzurro.



"Al momento nulla di concreto". Questa la dichiarazione rilasciata dal procuratore del giocatore ai nostri microfoni, che sembrerebbe non confermare i passi concreti del club di Commisso e Pradè nella trattativa. Puscas ha tanti estimatori, ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione i gigliati non si sarebbero mossi realmente.