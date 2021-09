Esclusiva ID, Biasin svela il retroscena sullo spogliatoio all’addio di Lukaku

“Quanti saluti pubblici ci sono stati dai compagni di squadra per Lukaku? Zero. Si sono sentiti traditi dal belga”. Chiaro, conciso e diretto: così Fabrizio Biasin, in esclusiva per InterDipendenza, racconta il (mancato) saluto del gruppo nerazzurro all’ormai ex centravanti. “L’Inter - sottolinea - eravamo anche noi e gli Scudetti non si vincono da soli. Quelli rimasti vogliono fare i fatti e poche parole”.

Durante l’intervista, che potete rivedere anche sul nostro canale Twich (basta cliccare qui), il giornalista di Libero si è poi soffermato su chi potrà diventare la futura ‘bandiera’ dell’Inter. “Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Milan Skrinar. Quest'ultimo mi infonde fiducia al 100% perché - ha spiegato - era stato messo da parte due anni fa. Aveva mercato ma non ha detto una parola, ha mandato via il suo procuratore e si è ripreso il posto”.

Dopo due giornate sono emersi altrettanti aspetti: Arturo Vidal può essere il valore aggiunto, dopo la deludente scorsa stagione, mentre Martin Satriano la ‘grande’ rivelazione visto che Simone Inzaghi l’ha voluto trattenere nonostante le numerose offerte. “Satriano è il quinto attaccante che lo scorso anno non avevamo. Lui ha possibilità e avrà il suo spazio in Serie A. Dipende molto da Sanchez. Satriano non è il Pinamonti dello scorso anno. Vidal è quello che mi ha spesso infastidito per vari motivi. Speravo si trovasse una soluzione soprattutto per l'ingaggio. Conta però quello che fai sul campo e - ha rimarcato il cronista di Libero - quest'anno ha fatto vedere che con cervello piu essere utilissimo alla causa. Se va avanti così, lo ringrazio”.