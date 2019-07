(ESCLUSIVA ID) Belloni, ag. Di Gregorio: "L'Inter avrà un..."

Michele Di Gregorio portiere classe ‘97 di proprietà dell’Inter, andrà, in prestito, al Pordenone, disputando la sua prima stagione in Serie B.

La redazione di Interdipendenza.net ha intervistato, in esclusiva, Carlo Alberto Belloni, agente dell’estremo difensore nerazzurro.

Di Gregorio andrà in prestito al Pordenone, conferma che si tratta di un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare un obbligo in base alle presenze?

“No, si tratta solamente di un prestito con diritto di riscatto con contro-riscatto a favore dell’Inter”.

L’Inter si è tutelata dunque con un contro-riscatto, a quanto ammonta la cifra?

“La cifra da pagare si aggira intorno ai 50 milia euro”.

Prima esperienza in Serie B, come mai Pordenone?

“Perchè sono stati i primi a contattarci sin da maggio, dimostrando grande interesse. Con l’Inter avevamo in programma di andare in serie B, volevamo muoverci in questa categoria per dare minutaggio al ragazzo All’allenatore del Pordenone il ragazzo piace molto”.

Michele ambisce a diventare il titolare della prima squadra?

"Che ambisca è normale. Sta dimostrando di avere parecchia determinazione e in questi anni è migliorato tantissimo. Ora si misurerà con il campionato di Serie B dopo due stagioni ottime in Serie C. Giocando all’Inter da quando aveva 7 ed essendo stato anche capitano nelle giovanili nerazzurre spera di poter essere protagonista con la prima squadra, sognare è d’obbligo. Ora però pensiamo alla stagione di B che ci aspetta”.

La redazione di Interdipendenza.net ringrazia Carlo Alberto Belloni per la disponibilità mostrata.