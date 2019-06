(ESCLUSIVA ID) Asensio Inter, parla l'agente Horacio Gaggioli: "Marco è..."

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, durante il loro viaggio a Madrid in occasione della finale di Champions League, avrebbero effettuato dei sondaggi per alcuni giocatori del Real Madrid, la vecchia fiamma Mateo Kovavic e Marco Asensio.

La redazione di Interdipendenza.net ha intervistato, in esclusiva, Horacio Gaggioli, agente di Marco Asensio. Le sue parole sembrerebbero chiudere a qualsiasi voce riguardante il suo assistito, dato che ha affermato con sicurezza:

"Asensio non è sul mercato e non si muoverà da Madrid". Poche parole che mettono in luce la volontà del calciatore e della società. Fine dei sogni per l'Inter?