(ESCLUSIVA ID) Agoumé, settimana prossima a Milano,ma prima un esame

L'Inter ha vinto la concorrenza spietata di Barcellona, Manchester City e Juventus; Lucien Agoumé sarà nerazzurro. A breve arriverà anche l'ufficialità.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di InterDipendenza.net, il centrocampista classe 2002 sarà a Milano la prossima settimana per svolgere le visite mediche. Il motivo di queste tempistiche allungate? Semplice, Agoumè sta svolgendo il Baccalauréat (BAC), la Maturità francese. Al termine degli esami, il calciatore potrà sbarcare a Milano per completare l'iter per poter finalmente vestire la maglia dell'Inter.

L'operazione avrà un costo di circa 6 milioni, bonus inclusi, ed il giovane talento verrà valutato in ritiro dal dal nuovo tecnico nerazzurro, Antonio Conte. Potrebbe rivelarsi un jolly improtante sia per la prima squadra che per la Primavera.