(ESCLUSIVA ID) Agoumé Inter si farà, non solo il Man City su di lui

L'Inter continua a trattare Lucien Agoumé, il centrocampista francese è nel mirino di mezza Europa. Secondo quanto raccolto dalla redazione di InterDipendenza.net mancano ancora alcuni dettagli per definire l'accordo.

Nel mentre le pretendenti non sono rimaste a guardare e hanno tatentato di strappare il gioiello ai nerazzurri. Oltre alle ormai note Manchester City e Newcastle, anche l'Arsenal ha provato a tentare il classe '02.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di InterDipendenza.net, non ci dovrebbero essere problemi riguardanti la trattativa, nonostante l'elevato interesse dingrandi compagini europee, dato che i nerazzurri vantano di un accordo verbale per il giovane francese. Infatti, salvo clamorose sorprese, Agoumé firmerà per l'Inter.