ESCLUSIVA ID, Ag. Zapata: "Ad oggi nessun contatto con l'Inter"

L'addio di Romelu Lukaku sembra essere sempre più vicino a concretizzarsi. Il passaggio al Chelsea del centravanti belga sembra oramai imminente e si attende il rilancio dal parte della società londinese che potrebbe portare alla chiusura definitiva della trattativa, dopo il rifiuto della prima offerta pari a 100 milioni di euro più il cartellino di Marcos Alonso.

Tra i nomi che circolano per la sostituzione del numero nove nerazzurro, quello che sembra essere più vicino è quello dell'attaccante colombiano dell'Atalanta, Duvan Zapata. La nostra redazione, nella persona di Simone Salines, ha contattato l'agente del giocatore, Nestor Villarreal, che si è espresso in questo modo in merito ad un ipotetico passaggio del suo assistito col nerazzurro di Milano: "Ad oggi non abbiamo avuto nessun contatto con l'Inter".

Ancora, dunque, nessuna trattativa. Vedremo successivamente se l'opzione Duvan Zapata potrà essere quella prescelta dai dirigenti di viale della Liberazione come back-up perfetto di Romelu Lukaku. Solo voci, dunque, per il momento, e nessun contatto reale. Bisognerà attendere prima l'eventuale epilogo della sitauzione Lukaku con il Chelsea per capire quali saranno i reali obbiettivi di mercato per il reparto avanzato. Il tempo stringe, vista l'imminenza della prima giornata di campionato, e a breve avremo la risposta.