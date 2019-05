(ESCLUSIVA ID) Ag. Richarlison: "Inter grande club. Lui ha un contratto..."

Una stagiona da protagonista con 14 gol e 2 assist quella di Richarlison all'Everton. L'attaccante brasiliano si è trasferito la scorsa estate dal Watford ai Toffees per la cospicua somma di 56 milioni di euro. Ha conquistato meritatamente un posto per la Copa America 2019 con la sua nazionale, il Brasile. Le sue performance brillanti hanno destato l'interesse dei più grandi club europei, tra i quali anche l'Inter.

La redazione di InterDipendenza.net ha intervistato in esclusiva l'agente del calciatore brasiliano, Renato Velasco.

Stagione fantastica per Richarlison. Quanti club hanno chiesto di lui?

“Richarlison ha un contratto con l'Everton per altri 4 anni, credo che arriverà qualche proposta ufficiale, finora solo speculazioni. Se il club avesse interesse a negoziare ci siederemo e ne parleremo, ma non so se l'Everton vorrà trattare in questa finestra estiva”.

L'Inter potrebbe essere un'opzione?

“L'Inter è un grande club, qualsiasi giocatore vorrebbe giocare lì, e anche il campionato italiano è molto buono. Anche se Richarlison è molto ben integrato in Premier League”.

E' stato convocato in nazionale per la Copa America. Crede che possa essere una vetrina importante?

“Richarlison oggi è già una realtà, ovviamente se dovesse fare una buona competizione e vincere questo titolo potrebbe risultare importante per la sua carriera”.

Ad oggi quanto vale il ragazzo sul mercato?

“Credo che l'Everton non lo venderà per meno di 100 milioni ad oggi”.