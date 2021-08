ESCLUSIVA ID, Ag. Lautaro: "Tottenham? Non è la verità. Felice all'Inter"

La notizia di oggi, domenica 8 agosto, riportata da parte del Times, ha messo in allerta i tifosi dell'Inter. Motivo? Secondo il taboloid inglese i nerazzurri e il Tottenham avrebbero trovato un accordo per il passaggio, alla squadra londinese, dell'attaccante argentino. La cifra? Circa 60 milioni di sterline (più o meno 70 milioni di euro). Nel pomeriggio, in esclusiva a InterDipendenza, l'agente del Toro ha lanciato un messaggio ai tifosi sul futuro del proprio assistito.

Ecco le parole rilasciate al caporedattore Luca Leoni: "No, non è la verità! Lautaro è felice all'Inter! Tranquillità per tutti i tifosi". Un messaggio importante, un messaggio di smentita quello di Alejandro Camano, dopo un'estate che ha già visto addii dolorosi per la squadra nerazzurra, con le partenze di Romelu Lukaku al Chelsea e di Achraf Hakimi al Paris Saint Germain, avrebbe potuto avere l'ennesima notizia di mercato di uno dei gioielli nerazzurri in uscita dal club.

Una boccata d'ossigeno per tutti i tifosi nerazzurri che, in vista della prossima stagione (si inizia la prossima settimana contro il Genoa), potranno contare ancora su Lautaro Martinez, che non formerà più la Lu-La, ma sarà l'elemento principale dell'attacco interista, pronto ad essere valorizzato da un allenatore come Simone Inzaghi che ha sempre fatto rendere al massimo gli attaccanti che ha allenato in carriera.