(ESCLUSIVA ID) Ag. Borja Valero: "Getafe e Villareal? A Gennaio..."

Borja Valero sta trovando sempre meno spazio nell'Inter di Antonio Conte. Secondo alcune testate estere ci sarebbero alcune squadre interessate all'ex Fiorentina.

La redazione di InterDipendenza.net ha contattato, in esclusiva, Alejandro Camano, agente di Borja Valero.

Borja Valero sta trovando poco spazio. Che rapporto ha con Antonio Conte?

"Molto buono, ha detto che è un grande. Sta vivendo un gran momento a livello calcistico, nonostante non sia più giovanissimo sta migliorando molto".

Secondo El Gol Digital Getafe e Villareal sarebbero interessate a Borja, conferma?

"Io non ho mai parlato con nessuno. Lui stesso non vuole parlare con nessuno, anche in estate ha ricevuto avances ma la posizione è sempre stata la stessa. Sta benissimo all'Inter e lavora per farsi trovare pronto per giocare".

Non ci sono possibilità che parta nel mercato estivo?

"A gennaio non partirà. E' felice e tranquillo, ovvio sarà ancora più felice se dovesse giocare".