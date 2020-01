(ESCLUSIVA ID) Ag. Bastoni: "Alessandro pensa solo all'Inter"

Alessandro Bastoni sta disputando una stagione nettamente sopra le aspettative nella difesa a tre di Antonio Conte. Il giovane centrale si sta alternando, con successo, ad un mostro sacro come Diego Godin, non facendolo rimpiangere minimamente.

Con il passare dei match disputati ha acquisito sempre più personalità e solidità. Il classe '99 ha tutte le carte in regola per diventare un pilastro sia della nazionale che dell'Inter: è ancora presto per fare paragoni, bisognerà farlo crescere e maturare senza pesi eccessivi sulle spalle. Il tecnico nerazzurro ha riposto molta fiducia in lui, prontamente ripagata in campo dal ragazzo. Le sue prestazioni non sono certamente passate inosservate, ed hanno destato le attenzioni del Manchester City di Pep Guardiola, non certo l'ultimo arrivato.

I Citizens avrebbero proposto all'Inter uno scambio tra Alessandro Bastoni ed una vecchia conoscenza, Joao Cancelo; l'offerta è stata prontamente declinata dal club nerazzurro. Il numero 99 è considerato un patrimonio della società.

La redazione di InterDipendenza.net ha contattato in esclusiva, Tullio Tinti, l'agente del ragazzo, chiedendo delucidazioni in merito all'offerta oltremanica. La risposta dl procuratore è stata chiara: "Alessandro pensa solo all'Inter"; ed effettivamente pare proprio essere così, ne è l'esempio il match di ieri contro il Lecce. Nonostante le voci sul riguardanti il suo futuro, Bastoni ha realizzato il suo primo gol stagionale, continuando così il suo percorso di crescita.

I nerazzurri puntano molto sul ragazzo, e le sue prestazioni in campo giustificano la cifra spesa per il talento azzurro.

La redazione di InterDipendenza.net ringrazia l'agente di Alessandro Bastoni, Tullio Tinti, per la disponibilità.