Esclusiva, Bremer via dal Torino? L'Inter e l'affondo decisivo: le ultime

Esclusiva: le ultime della nostra redazione su Gleison Bremer.

Il difensore brasiliano del Torino è al centro di tanti interessi di calciomercato, tra cui quello dell'Inter che vorrebbe farne un proprio pilastro difensivo dalla prossima stagione. Scenario soprattutto in prospettiva, se dovesse essere ceduto Stefan de Vrij, per ottenere una sostanziosa plusvalenza. C'è anche il Milan su Bremer: i rossoneri vorrebbero prelevarlo a maggior ragione se dovesse partire Alessio Romagnoli a parametro zero, visto pure il grave infortunio che ha colpito Simon Kjaer e che prevede un lungo periodo per il recupero.

Nei giorni scorsi, il presidente del Torino, Urbano Cairo, aveva parlato della possibilità che Bremer rinnovasse il proprio contratto con la società granata, prima di essere ceduto, alla luce di una scadenza del rapporto con la società piemontese al 30 giugno del 2023. Intanto, tutti vogliono Bremer, ma qual è la reale situazione sul giocatore? Secondo quanto appreso dalla redazione di InterDipendenza, al momento ogni discorso è fermo e non c'è nulla di concreto. Da fonti vicine al calciatore, trapela che discorsi approfonditi in merito ad una eventuale cessione del brasiliano, verranno affrontati solo a primavera inoltrata.

Bremer sta dimostrando a suon di prestazioni di essere uno dei migliori difensori del campionato e di poter ben figurare anche in una grande squadra che lotta per traguardi importanti. Grazie alla sua velocità, alla sua bravura nell'uno contro uno e alla sua capacità di essere pericoloso anche in zona gol, sta guadagnando tantissimo credito e, come detto, a primavera, sul suo futuro, potrebbero esserci delle novità importanti. L'Inter guarda con interesse, ma l'affondo è rimandato.