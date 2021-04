Daniele Daino stasera ospite de La Voce Nerazzurra

Imperdibile appuntamento stasera, venerdì 2 aprile alle ore 19, con una puntata speciale de La Voce Nerazzurra. Lo show condotto dai giornalisti di Inter Dipendenza, Davide Currenti e Luca Leoni, ospiterà Daniele Daino, dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore.

Daino, prodotto del vivaio del Milan, esordisce in prima squadra nel 1996. Ha giocato con la maglia del Bologna in Serie A per una stagione e in B per altre due, tra il 2004 ed il 2008.

Sarà ospite gradito proprio in vista di Bologna-Inter, in programma domani sera alle 20.45 al Dall'Ara.