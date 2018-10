(ID) Malcom continua a piacere ma lui vuole giocare nel Barcellona

Mercato: L’Inter potrebbe provarci col Barcellona per Malcom ma il brasiliano preferisce restare in blaugrana.

In Spagna è scoppiato il caso Malcom. Il brasiliano quest’estate è stato vicinissimo alla Roma ma il Barcellona è riuscito ad avere la meglio sui giallorossi. Un acquisto, però, che non ha portato i suoi frutti visto che è stato utilizzato poco e potrebbe lasciare il Barcellona. Secondo il quotidiano spagnolo Sport il giocatore potrebbe partire nella sessione invernale di mercato, a gennaio. Sulle sue tracce ci sarebbe l’Inter, anche se l’interesse più concreto è del Tottenham.

Leggi anche: Malcom: un retroscena velenoso contro la Roma e Monchi

L’intermediario italiano di Malcom, Federico Pastorello non crede che ci siano possibilità di vedere il brasiliano all’Inter a gennaio visto che la sua scelta è stata il Barcellona e preferirebbe rimanerci. Difficile anche che Ausilio si muova in modo concreto per il giocatore anche perchè sembra deciso a puntare forte su Barella e tentare di portare a Milano Modric. Più Tottenham che Inter, almeno a gennaio.

Se Malcom dovesse rimanere al Barcellona fino al termine della stagione, per la prossima stagione si potrebbe pensare a una trattativa ma tutto dipenderà dall’arrivo di Marotta che potrebbe cambiare tutte le carte in tavola.