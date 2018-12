Un pomeriggio negativo per la sua squadra, un’altra sconfitta, Inzaghi potrebbe essere esonerato

Il Bologna di Filippo Inzaghi è in piena crisi, con il tecnico a rischio esonero. Nel match salvezza giocato quest’oggi contro l’Empoli in trasferta, i rossoblù hanno perso la loro ottava partita stagionale in campionato.

I padroni di casa hanno vinto 2-1, ottenendo la terza vittoria nelle ultime quattro giornate. Dall’arrivo di Iachini in panchina, l’Empoli ha cambiato marcia. Ora, sono 5 i punti di vantaggio sul Bologna, che occupa il terzultimo posto in classifica.

La sconfitta odierna potrebbe costare la panchina a Inzaghi. Il Bologna ha vinto solo due partite su quindici incontri disputati, con 5 pareggi e 8 sconfitte a completare il bilancio degli emiliani. L’ultimo successo in serie A del club emiliano risale al 30 settembre scorso, quando al ‘Dall’Ara’ i rossoblù hanno sconfitto 2-1 l’Udinese. Nelle successive sette giornate, sono arrivati 4 pareggi e 3 sconfitte, un ruolino di marcia negativo per evitare la zona retrocessione.

Anche i tifosi del Bologna hanno perso la pazienza. Al termine del match, i giocatori di Inzaghi sono andati verso la curva per ringraziare i propri tifosi, che hanno rifiutato il saluto, intonando il coro “meritiamo di più”. Inzaghi rischia l’esonero, il Bologna rischia la serie B.

(fonte: Gazzetta dello Sport)