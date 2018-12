Empoli Inter, le probabili

Empoli Inter – Nella giornata di domani andrà in scena l’ultima gara dell’anno 2018. Al Castellani i nerazzurri affronteranno l’Empoli. Dopo una gara molto discussa, quella contro il Napoli, soprattutto per episodi extracalcistici, l’Inter dovrà riconfermare il suo stato di forma, visto nella gara di San Siro. Restando sul rettangolo di gioco, i nerazzurri hanno disputato una delle migliori gare stagionali, non facendo giocare i partenopei, pressando a tuttocampo. Una gara magistrale, vista soltanto allo scadere grazie a Lautaro Martinez. Per la gara di domani non sarà presente Marcelo Brozovic, squalificato per somma di cartellini. Rientrerà Nainggolan, dopo la sospensione per motivi disciplinari, probabilmente partendo dalla panchina. Problemi di formazione per Iachini, il quale dovrà fare a meno sia di Krunic che di Di Lorenzo, entrambi squalificati. A rischio indisponibilità Maietta a causa di un problema muscolare.

Le probabili formazioni

INTER (4-3-3): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Vecino, Gagliardini,Joao Mario; Politano, Icardi, Perisic. All. Luciano Spalletti

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Rasmussen, Silvestre; Untersee, Traorè, Bennacer, Acquah, Pasqual; Caputo, La Gumina. All. Giuseppe Iachini

Fonte: Sky Sport