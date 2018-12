Empo Inter | I nerazzurri oggi contro un tabù che dura da due mesi

Empoli Inter | L’Inter per tornare grande deve sconfiggere un tabù che dura da due mesi

Empoli Inter non sarà solo la gara in cui i nerazzurri sono chiamati a dare continuità all’importantissima vittoria contro il Napoli del 26 dicembre. La squadra di Luciano Spalletti deve infatti dare un altro segnale, per invertire un trend che dura infatti da due mesi.

E’ infatti il 29 ottobre la data dell’ultima vittoria dell’Inter lontano da casa. Si trattava della bella vittoria all’Olimpico di Roma contro la Lazio per 3 a 0. Quella che è apparsa essere la migliore prestazione del campionato si è rivelata essere poi una sorta di oasi nel deserto. Da li in poi infatti i nerazzurri non hanno più vinto in trasferta.

Due giornate dopo infatti c’è stata la debacle di Bergamo, poi le terribili trasferte consecutive prima nella capitale (stavolta contro la Roma) e poi a Torino contro la Juventus. Infine una settimana fa la beffa a Verona contro il Chievo, dove la rete di Pellissier nel recupero ha negato la vittoria all’Inter. Nel mezzo anche la sconfitta di Londra contro il Tottenham.

Oggi sarà necessario cancellare questo tabu’ e tornare a vincere, così da intraprendere una rotta da grande squadra anche fuori casa, condizione fondamentale se si vuole lottare per i vertici del campionato.