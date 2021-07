Inter: Sanchez, Espn, i box e certe reazioni (un po') esagerate

Martedì 27 luglio Interdipendenza ha pubblicato questo articolo su Alexis Sanchez.

"Dopo il primo allenamento Sanchez è già ai box. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ieri (lunedì 26 luglio, ndr) lo staff del tecnico ha messo alla prova le condizioni dell’attaccante cileno rientrato dopo la Copa America e le vacanze. Dopo poco tempo, però, Sanchez si è fermato. Motivo? Ha segnalato allo staff di Simone Inzaghi un problema fisico. Le sue condizioni saranno quindi valutate già nelle prossime ore. A quanto appreso da InterDipendenza, questo episodio ha suscitato perplessità nel nuovo tecnico dell’Inter. Inzaghi. Lui infatti punterebbe molto sul cileno in quanto ha caratteristiche uniche nel reparto offensivo (velocità, imprevedibilità, abilità nel saltare l'uomo), che ricordano quelle di Correa, che era un inamovibile ai tempi della Lazio. Però la sua ‘fragilità’ fisica sta facendo emergere qualche dubbio in Inzaghi e non solo".

L'articolo di Candido Baldini - verificato e confermato da fonti molto vicine alla società - è stato ripreso anche da Espn Cile ma in modo errato. Il sito ha infatti citato InterDipendenza parlando di un particolare infortunio per Sanchez. Come avete potuto leggere, InterDipendenza non ha mai scritto una cosa simile ma ha riportato di una 'sosta ai box' dopo un fastidio accusato dall'attaccante durante la seduta di allenamento. E che, dunque, le sue condizioni sarebbero poi state valutate nelle ore seguenti. Un discorso ben diverso, insomma. Ancora nella serata di ieri (martedì), Candido Baldini ha fatto ulteriori verifiche con una fonte (vicina alla società) che ha confermato la ricostruzione. Insomma: ha fatto perfettamente ciò che è chiamato a fare un giornalista.

Nella babele dei social, però, qualcuno non ha perso tempo per urlare al 'disfattismo' utilizzando la più che stucchevole frase 'remate contro'. Ricordando nuovamente che InterDipendenza non ha parlato di infortunio di Sanchez, sottolineiamo il ruolo di una testata giornalistica: dare le notizie verificate (come quella sul cileno) a prescindere che siano belle o brutte.