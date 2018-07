Eder svela il suo futuro, queste le parole dell’attaccante italo-brasiliano

Eder svela il proprio futuro

Eder, l’attacante italo-brasiliano dell’Inter, ha svelato il proprio futuro al giornalista Andersinho Marques.

Il futuro di Eder con la maglia dell’Inter è sembrato in difficoltà. Sul giocatore la Sampdoria sembrava essersi avvicinata al giocatore ma, in seguito, è stato deciso di svoltare su Jankto. Nelle idee di Luciano Spalletti l’attaccante brasiliano resta una riserva di Mauro Icardi e, con l’arrivo di Lautaro Martìnez il suo tempo sul campo potrebbe essere ancora inferiore rispetto all’anno scorso.

Al momento in vacanza in Brasile l’attaccante dell’Inter ha parlato ad Andersinho Marques sul proprio futuro, svelando al giornalista le proprie intenzioni di restare e giocare la Champions League conquistata l’anno scorso con la vittoria all’ultima giornata contro la Lazio. L’Inter, nel frattempo, non ha ricevuto offerte significative per il giocatore.

Le parole di Eder

La volontà del giocatore di restare a disposizione di Luciano Spalletti è chiara. Con una competizione in più, oltretutto, il turnover sarà necessario e per l’italo-brasiliano potrebbero aprirsi spazi da sfruttare. Oltretutto, Eder, pensa che restare in Italia, anche a minutaggio ridotto, possa essere fondamentale in vista delle convocazioni di Roberto Mancini per la Nazionale italiana. Ecco le parole dell’attaccante.

“Resto all’Inter! Lascio Milano solo se arriverà un’offerta migliore.”