Eder non rimpiange l’Inter: l’affondo al club

Eder lontano dall’Inter sembra starci bene. L’affondo alla società nerazzurra arriva dalla Cina.

L’Inter è ripartita da diversi volti nuovi in questo primo scorcio di stagione. Dai vari De Vrij, Vrsaljko, passando per Nainggolan, Politano e Lautaro Martinez. In questo senso sembrava esserci sempre meno spazio per uno come Eder, abituato a non averne tanto già nella scorsa stagione.

Eder non rimpiange la scelta cinese: “Era il momento di provare una nuova esperienza fuori dall’Italia”.

Eder ha lasciato il calcio italiano per accasarsi al Jiangsu Suning in Cina. Una scelta di cui fino ad ora non sembra affatto pentirsi. Tutt’altro. Le sue parole a Tuttomercatoweb.com ne sono una testimonianza diretta: “Ho deciso che dopo tanti anni era arrivato il momento di provare una nuova esperienza fuori dall’Italia. Qui mi sono ambientato bene. Ritornare in Nazionale è il mio sogno, ma so che è difficile. Mancini comunque mi conosce”. L’affondo di Eder. Dalla Cina con furore.