Al gol di Vecino, ‘San Siro’ e i commentatori di Sky Trevisani e Adani sono impazziti di gioia, sui social si è accesa la rabbia degli haters

L’Inter, a ‘San Siro’, ribalta il risultato contro il Tottenham e la furia dei social si scaglia contro i commentatori di Sky Adani e Trevisani: troppa enfasi e faziosità ai massimi livelli, tifosi travestiti da cronisti. A parte che conoscendo Lele e di striscio Trevisani posso garantire che la loro professionalità è fuori discussione, vorrei puntare il dito contro quelli che ci sono davvero rimasti molto male.

Invertirò i fattori. Se l’Inter avesse perso o pareggiato i cronisti sarebbero stati parziali e competenti. Perfetto. Non è che magari una parte di fini intenditori di calcio da tastiera per una sera si sono travestiti da gufi e questa splendida vittoria li ha fatto ingoiare un topo morto? Io credo di sì. Chi fa il nostro lavoro ha il diritto di esaltarsi per qualsivoglia impresa sportiva e per la partita in questione si parla proprio di qualcosa che si avvicina al miracolo sportivo, il bello del calcio sempre imprevedibile. Capisco i tifosi juventini o milanisti ma non vale patirci. Se ne facciano una ragione.

Impresa sportiva

Ha vinto l’Inter e lo ha fatto nel migliore dei modi, tenendoci sulle spine, dimostrando cuore e gruppo. Chi ha parlato, o meglio, sparlato di Lele, uomo serio e competente, e di Trevisani, probabilmente di persona non ha mai vinto nemmeno un torneo di boccette al circolo arci. Chiunque, ripeto chiunque avrebbe pagato per commentare una partita così. I due “maledetti interisti” hanno esaltato l’impresa come un cronista deve sempre fare.

Ho avuto il piacere di commentare una finale dei 100 metri dove Bolt ha corso come il vento, ho quasi pianto e perso la voce. Quindi? Sono tifoso di questo splendido atleta? No, semplicemente amo le imprese. Trevisani e Adani sono interisti? Non so e se lo sapessi non ve lo svelerei però una cosa è certa: hanno raccontato la rinascita nerazzurra in Champions League che il tempo ricorderà con le loro voci. Hanno fatto qualcosa di male? Zero assoluto. Raccontare storie esaltanti può essere solo un privilegio che stavolta è toccato a loro, punto. Chi ha sofferto per questa vittoria e per questo splendido racconto mi fa tenerezza. Lo perdono, ma lo imploro: la prossima volta guardate ancora l’Inter perché avete portato bene. E, mi raccomando, alla prossima siate presenti e gufate come non mai perché hai visto mai che con un po’ del vostro impegno magari condito da qualche bestemmia calcistica del tipo “Icardi ha avuto culo” possiate spingerci agli ottavi? Noi ci contiamo e vi aspettiamo numerosi abbracciando virtualmente i due commentatori “interisti”.

Giuro non vi sto prendendo in giro, sono serio. Alla prossima vi voglio davanti alla TV con sciarpa d’ordinanza da gufo professionista.

Adriano Caorsi