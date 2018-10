Dybala cita l’Inter nella corsa scudetto, parole al miele su Icardi

Il fantasista bianconero ha parlato anche dell’Inter

In una lunga intervista rilasciata ai colleghi della Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala ha trattato diversi temi. Dal suo ruolo, fino alle rivali per lo scudetto e al compagno di Nazionale, Mauro Icardi.

Queste le sue parole: Trequartista, seconda punta, falso nove, vantaggio?

“Allegri mi dà libertà di muovermi. A seconda dei compagni mi chiede di stare più aperto, fare la mezzala o collegare i reparti. Io cerco di andare a prendere la palla e aiutare i compagni, perché al di là della tattica decidono le giocate. Con Allegri ci confrontiamo, in base a come si mettono gli avversari decidiamo dove posso trovare più spazi. In generale, le difficoltà dell’anno scorso e l’infortunio mi hanno aiutato a maturare: alla Juve ho fatto un balzo in avanti sotto tutti gli aspetti”.

Anche Icardi ha appena segnato in Champions. Sarete voi il futuro dell’Argentina?

“Mauro è un grandissimo attaccante, dentro l’area ce ne sono pochi come lui. Abbiamo lavorato raramente insieme ma ora avremo l’opportunità per farlo, perché ci sono stati molti cambiamenti in nazionale dopo il Mondiale. Mi auguro di poter formare con lui una bella coppia perché è un grande attaccante: fa ottimi movimenti, io posso aiutarlo a segnare e viceversa”.

Più sei sulla seconda a inizio ottobre: in Italia sembra non esserci un’anti Juve. Scudetto scontato?

“Troppo presto. Il Napoli ci sarà battaglia fino alla fine, ma anche la Roma e l’Inter, che stanno facendo bene in Champions, crederanno di più nel loro gioco. Noi però sappiamo che, se vogliamo, lo scudetto sarà ancora nostro”.