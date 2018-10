Dopo il derby: dalla curva sud polemiche feroci con squadra e Gattuso

Milan News: La curva rossonera alza i toni

(Milan News) Il Derby lascia il sapore dolce di una vittoria entusiasmante in casa interista e polemiche feroci sulla sponda rossonera.

Tutti gli addetti ai lavori hanno parlato oggi di Gattuso e del suo Milan rinunciatario, chiuso in un atteggiamento difensivo sterile e mai propositivo, quasi sempre in balia di un’Inter non distruttiva ma certamente più intrapendente. La voglia di vincere di Spalletti e dei suoi era chiara fin dalla vigilia, il mister aveva chiamato i suoi ad un prova di coraggio e maturità ed è stato accontentato.

La delusione dei tifosi rossoneri è stata espressa oggi da Luca Lucci, uno degli esponenti più importanti del tifo organizzato rossonero. In un post feroce, Lucci commenta così la prova del Milan.

“I derby si giocano, si lotta si combatte si sputa sangue e poi magari si possono anche perdere! Ieri il nulla!!! Vergognatevi tutti!!! Da chi scende in campo a chi vi mette in campo a chi permette che tutti voi abbiate questa testa in partite del genere! Non ci sono scuse!!

Abbiate rispetto dei tifosi, di tutti quelli che giorni prima non dormono per la tensione, tutti quelli che si fanno in 4 per realizzare coreografie per darvi la carica e gli stessi che ieri cantano per novanta minuti e oggi sono letteralmente senza voce! Certo perché chi ama il milan il suo lo fa sempre a prescindere!!! Il milanismo vi manca ma probabilmente chiediamo valori che di questi giorni sono solo sogni!“