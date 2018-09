Doping, il calciatore della Serie A rischia un lungo stop

Serie A: una notizia inattesa per l’attaccante

L’ex calciatore del Genoa Giuseppe Rossi è stati trovato positivo dopo il controllo antidoping, avvenuto nella scorsa stagione nel match contro il Benevento.

” Il giocatore, apprende l’Ansa, e’ stato trovato positivo ad una sostanza “specificata”, ovvero consentita dal regolamento solo in un caso, ma non ha dato spiegazioni plausibili alla Procura Nado.

La Procura ha chiesto un anno di stop per il processo che avverrà in data 1 ottobre.L’ex attaccante della Fiorentina è stato interrogato due volte dalla Nado e, al momento, risulta svincolato dopo l’ultima esperienza in rosso-blu. Una brutta vicenda per l’attaccante di origine statunitense purtroppo condizionato da troppi infortuni.

Fonte: Ansa, Sky Sport