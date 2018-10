Don Balon | Problemi per Modric, confronto duro con Lopetegui, l’Inter…

Problemi per Modric

Luka Modric è stato il sogno di mezza estate nerazzurra. Il croato al termine del mercato ha deciso di rimanere a Madrid, ma ora sorgono dei problemi. Secondo quanto riportato da Don Balon, i rapporti tra il numero 10 ed il tecnico Lopetegui sembrerebbero ormai sfilacciati e l’Inter sarebbe alla finestra, pronta ad osservare le mosse del centrocampista.

“Luka Modric è lontano dalla sua forma migliore. Finora, durante la stagione, non si è vista la versione migliore del croato Il centrocampista accusa ancora le fatiche della Coppa del Mondo. Ma non è solamente l’età, c’è un altro fattore che influenza le prestazioni del 10 nelle recenti gare: l’offerta che ha sul tavolo di poter lasciare Madrid. In estate, Modric, si trovava in procinto di lasciare la capitale spagnola, direzione Inter – di legge su Don Balon- . Gli italiani sono disposti a tornare a farsi vivi nel mercato invernale. Fonti vicine a Modric Raccontano del piccolo risentimento tra il giocatore e Julen Lopetegui, che potrebbe finire per esplodere nel mese di gennaio. Luka ha avuto un faccia a faccia con il tecnico, facendogli capire che non gradisce essere dosato durante la stagione. Lopetegui ritiene che sia il modo migliore per raggiungere la fase finale della stagione a un livello ottimale, e Lukita non la vede in questo modo. Un problema che ha rivoluzionato lo spogliatoio di Madrid e che sta influenzando le prestazioni del ’10’.

Fonte: Don Balon

