Disastro Argentina, Maradona e l’ex Inter attaccano Sampaoli

Non c’è pace per l’Argentina dopo l’eliminazione dal mondiale

Una grande delusione in qualche modo annunciata, l’Argentina ha lasciato il mondiale russo dopo esser stata eliminata dalla Francia negli ottavi di finale. Sul banco degli imputati c’è il commissario tecnico Jorge Sampaoli. Dalle convocazioni, fino alle scelte durante i match giocati, il ct dell’Argentina ha suscitato grandi polemiche in patria.

Il giorno dopo l’eliminazione, è tornato a parlare Maradona, attaccando Sampaoli e la federazione argentina. Anche l’ex Inter Juan Sebastian Veron ha usato parole dure nei confronti del ct.

L’attacco di Maradona

L’ex numero dieci dell’Argentina è intervenuto durante la trasmissione ‘De la mano del Diez’ su Telesur. Maradona non ha risparmiato nessuno, scagliandosi contro Sampaoli e la federazione.

Queste le sue parole: “Un’altra Coppa se ne va e non ci dà nulla, sto male per questo e perché l’Argentina non ha una squadra solida. È successo quello che ci aspettavamo“. Continua il Pibe de Oro: “Pavon, Messi e Di Maria possono creare gioco, ma non sono attaccanti. Non sappiamo attaccare, non sappiamo che fare quando abbiamo la palla. Abbiamo attaccato e concesso spazio a Mbappé. I francesi, al contrario, hanno tutto: contropiede, varianti, possono fare male a destra e sinistra. A questi giocatori non possiamo chiedere di più, hanno dato tutto”.

Nessuna colpa per Lionel Messi nel disastro argentino: “L’ho visto molto solo. Lo hanno fatto giocare da 9 e doveva venire a prendere palla, fare gioco, dare assist, andare a concludere. A parte Messi, siamo una squadretta“.

Il commento di Veron

L’ex Inter Veron ha attaccato Sampaoli in un articolo scritto sul quotidiano Clarin. Ecco le sue parole: “Questa squadra, a parte un pezzo di partita con la Nigeria, non sapeva neanche a che cosa giocava. Tutte le squadre viste qui, con poche eccezioni, hanno idee, l’Argentina no. Non è questione di sentire o no la maglia, l’analisi che va fatta è più profonda”.

Continua Veron: “Quando non ci sono parametri di lavoro, non c’è conseguenza tra pensieri e fatti, è difficile che le cose vadano bene. Una volta per tutte, facciamo un progetto serio. Non possiamo dipendere da una sola persona. Il calcio è uno sport di squadra”.

Un disastro annunciato, l’ennesima occasione persa per vincere il titolo mondiale. L’Argentina non vince un mondiale da 32 anni. L’ultimo successo, targato Maradona, è datato 1986, con il successo dell’albiceleste in Messico.