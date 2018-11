Mercato Inter: per la difesa si guarda ai profili emergenti

(Mercato Inter) Negli ultimi anni i mercati nerazzurri sono stati condizionati costantemente dai paletti del FFP. I prestiti sono stati all’ordine del giorno, come la necessità di fare plusvalenze. Il probabile arrivo di Beppe Marotta sposterà, con molta probabilità, l’attenzione degli uomini mercato nerazzurri su alcuni giovani che si stanno mettendo in particolare evidenza.

Ne parla diffusamente l’edizione odierna di Tuttosport, secondo cui l’Inter sta puntando con decisione due difensori classe ’96.

Andersen e Mancini

Il primo è Joachim Andersen della Sampdoria, punto fermo della difesa blucerchiata e della nazionale danese under 21. Il ragazzo ha impressionato tutti per la personalità con cui si è presentato fin da subito nella serie A italiana. Secondo il quotidiano torinese Piero Ausilio avrebbe già avviato i contatti con il club doriano che valuta Andersen 25 milioni. Un altro affare Skriniar all’orizzonte?

Il secondo profilo è quello dell’atalantino Gianluca Mancini. Nazionale under 21 e tifoso interista, che ha fatto vedere di che panni si veste proprio nella recente disfatta degli uomini di Spalletti a Bergamo.Un’ottima prova contro un tipino come Mauro Icardi ed un gol nella porta di Samir Handanovic.

In entrambi i casi l’Inter potrebbe pensare all’ipotesi di bloccare i due ragazzi lasciandoli per un altro anno nei rispettivi club. Nella trattativa potrebbero rientrare alcuni dei Primavera di Madonna che si stanno mettendo in evidenza anche quest’anno (Colidio, Zappa, Pompetti) ed anche Emmers ora in prestito alla Cremonese.

Parametri zero, i soliti evergreen

Altro fronte caldo del mercato nerazzurro i parametri zero. Lo scenario cambia, si guarda soprattutto all’estero ed a gente di grande esperienza come il 31enne belga Jan Vertonghen del Tottenham, particolarmente gradito a Spalletti perché mancino.

Guardando sempre in casa Tottenham un altro possibile acquisto a zero è Toby Alderweireld (29 anni) che a differenza del compagno di squadra pare però destinato al rinnovo con la casa madre londinese.

Altro evergreen per i taccuini nerazzurri è Diego Godin, sempre in procinto di lasciare l’Atletico e alla fine sempre confermatissimo .

Fonte Tuttosport