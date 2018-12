(Inter News) La più bella difesa di Icardi da una voce inaspettata

(Inter News) Icardi, una vita tra le polemiche

(Inter News) Se parla sbaglia, se non parla sbaglia, se gioca come sa giocare è limitato, se torna indietro ad aiutare si snatura, è un fuoriclasse, no è solo un buon finalizzatore. Mauro Icardi non ha vita facile sui giornali e nei media. Troppa la visibilità sua e della sua famiglia, che scatena invidie sottili e velenose.

Lui è nato per fare gol, e anche ieri sera ha dimostrato che pochi reggono il confronto su questo campo. Non solo il gol, contro il PSV il capitano ha giocato una partita da vero leader, sudando su ogni pallone, venendo a proporsi più basso per la manovra, il primo a dare l’esempio, l’ultimo ad alzare bandiera bianca.

Tuttosport, una voce fuori dal coro

Il commento più aderente alla realtà che i giornali di oggi hanno riportato è quello a firma di Masini su Tuttosport.

“Se l’Inter ha sperato fino all’ultimo di superare il turno, lo deve ai gol del suo capitano che ha messo la firma in tutte le partite in cui i nerazzurri hanno fatto punti, in tutte e tre le gare casalinghe del girone (primo giocatore a riuscirci nella storia dell’Inter). Se sono mancati i gol, di certo non sono i suoi.

Ha spento quelle fastidiose voci che aveva riempito i social nei giorni precedenti al match per come l’argentino aveva vissuto le serate di sabato e domenica. Ovvero prima la festa di compleanno della moglie Wanda e poi il volo a Madrid per assistere a River-Boca. Proprio Wanda, sul tema, ha detto la sua con rabbia a “Tiki-Taka” nella notte fra lunedì e martedì: «Quello che mi dà fastidio è che si mettono tante parole in bocca ai tifosi. I tifosi vogliono che Icardi segni e che non gli rompano il c… per ogni cosa che fa»“.

Non è mai facile leggere sulle maggiori testate una difesa strenua del’Inter o di qualsiasi cosa succeda intorno ai nerazzurri. Tanto più da Tuttosport. Masini ha saputo farlo a proposito del suo capitano, in una occasione nella quale molti, quasi tutti, hanno preferito sparare sul moribondo. E’ la legge dello sport e del giornalismo che lo racconta, con poche eccezioni. Masini oggi è stato una di queste.

Fonte Tuttosport