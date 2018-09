Dietrofront di Thohir, non cede più il suo pacchetto: il motivo

L’attuale presidente non vuole più cedere il suo pacchetto

Secondo quanto riporta stamane TuttoSport, bisogna attendere l’assemblea dei soci che avverrà nella seconda metà di ottobre, per capire quale sarà il destino di Erick Thohir nell’Inter.

L’attuale presidente nerazzurro, socio di minoranza col suo 30% delle quote, da ormai un paio d’anni, viene dato in uscita.

TuttoSport, però sconvolge lo scenario e afferma che “Thohir sembrerebbe non voler lasciare, anche perché il ritorno dell’ Inter in Champions potrebbe portare dei benefici alla sua immagine e alle sue numerose attività in Asia. Per esempio il presidente nerazzurro è stato nominato da Joko Widodo, presidente dell’Indonesia, come capo della campagna per le elezioni presidenziali del 2019″.

Il futuro di Thohir si capirà entro un mese

Il quotidiano prosegue la sua analisi, “fra poco più di un mese si capirà sia se Thohir cederà le sue quote e lascerà di conseguenza il ruolo di presidente.



Per ora, non ci sono novità, anche perché pare che la famiglia Zhang, che ha legami di lavoro col socio nerazzurro in Cina e Indonesia, voglia liquidare il 30% dell’Inter dell’indonesiano con una piccola quota di azioni di Suning.

