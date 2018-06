Di Marzio, L’Inter accelera per Politano. La contropartita prescelta è…

Odgaard è la chiave per arrivare a Politano

Stando agli ultimi aggiornamenti di Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, L’Inter avrebbe accelerato ulteriormente per Matteo Politano. L’esterno è uno dei principali obiettivi della squadra milanese, poichè tecnico e con esperienza in Serie A.

La contropartita ideale per sbloccare l’affare potrebbe essere Odgaard, attaccante danese classe 1999. Il bomber della Primavera dell’Inter ha messo in mostra doti importanti nel corso del suo primo anno in Italia. Il gigante nordico ha doti fisiche, atletiche importanti, ma anche una tecnica di livello.

Lo stesso Odgaard fa del suo mancino la sua arma migliore. L’atleta è cresciuto molto grazie a Stefano Vecchi e alla sua gestione, ma i margini di miglioramento sono ancora ampi. Un esperienza in Serie A, in una piazza come quella neroverde, lo aiuterebbe a crescere, a migliorare e a prendere confidenza con la massima categoria.

I ritmi sono molto diversi rispetto a quelli dell’Under 19. L’Inter vorrebbe inserirlo nella trattativa per arrivare a Politano, ma di sicuro la società meneghina non poerderà le tracce del ragazzo che ha sorpreso tutti nel giro di una sola annata. Nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori aggiornamenti. L’affare si avvicina ad una conclusione che accontenterebbe entrambi.