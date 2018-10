Derby Inter-Milan, Stankovic: “Dopo la sosta non è il massimo ma…”

Stankovic non si fida del derby dopo la sosta: “Sarà difficile e per l’Inter inizia una settimana importante”

Domenica sera in quel di San Siro andrà in scena l’attesissimo derby Inter-Milan. Mai come quest’anno il derby acquista maggior valore visto il buon momento di entrambe le squadre. I nerazzurri da domenica andranno incontro a una settimana importantissima per il futuro sia in campionato che in Champions. Milan, appunto, Barcellona e Lazio. Tre gare che Spalletti non vuole sbagliare.

Intervistato da Eurosport durante la il match di Eurolega tra Olimpia Milano e Real Madrid, Dejan Stankovic ha parlato del derby e di cosa aspetta ai nerazzurri. “Sarà un bellissimo derby. Quando ero giocatore il derby dopo la sosta non era mai il massimo: torni dalla Nazionale, dopo partite importanti, con qualche problemino. Detto questo sono sicuro che sarà un bel derby, l’Inter sta bene sia mentalmente che fisicamente. Settimana decisiva per l’Inter? Nello spogliatoio hanno il foglio delle prossime partite. Via via scendi e vedi Milan, Barcellona, Lazio… Ora l’importante è pensare al derby, poi ci sarà tempo per preparare il Barcellona”