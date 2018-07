Inter: pressing continuo per Dembele

L’Inter non molla Mousa Dembele. Il belga piace tanto a Luciano Spalletti che lo ritiene una priorità per il proprio centrocampo. Strapparlo al Tottenham non è semplice ma il ragazzo vorrebbe a tutti i costi il trasferimento per vari motivi.

Uno su tutti, le condizioni fisiche spesso preoccupanti che non verrebbero rispettate a causa di una manovra molto dispendiosa voluta dal tecnico Mauricio Pochettino. Il belga ha confermato di non poter sostenere quei ritmi e avrebbe dato anche l’ok per una cessione in Cina, dove il calcio è più blando.

L’Inter ha il Jolly in quanto Suning in Oriente possiede un’altra squadra, ovvero, lo Jiangsu e per questo motivo starebbe pensando di prelevarlo per due anni in nerazzurro e poi girarlo in Cina. Il contratto di Dembele scadrà tra un anno ma gli inglesi pretendono lo stesso 28 milioni di Euro.

L’agente del calciatore ha incontrato Inter e Napoli ma si sapranno ulteriori aggiornamenti dopo il giorno 13 luglio, data che decreterà il termine del calciomercato cinese.

in Corso Vittorio Emanuele sono ottimisti perchè consapevoli di poter sfruttare l’opzione asiatica a proprio vantaggio. Suning garantisce anche in questo caso.