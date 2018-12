Del Piero, le parole dopo Chievo Inter fanno riflettere tutti

Direttamente dagli studi di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha voluto sottolineare un dato dei nerazzurri che spesso viene sottovalutato. Ogni anno infatti, quando si avvicina il periodo natalizio, l’Inter sembra andare in letargo. Tutto il lavoro positivo che si svolge la prima parte di stagione, spesso rischia di essere compromesso in poche settimane.

Basti pensare alla passata stagione: fino a dicembre l’Inter oscillava tra il primo e il secondo posto, ma con il subentrare del 2018 ci fu un black-out totale. Per ben 8 giornate i nerazzurri non riuscirono a trovare la vittoria, perdendo così punti preziosi validi per conquistare una qualificazione in Champions League in maniera serena. Alla fine però, ciò che conta è che Matìas Vecino contro la Lazio spinse il pallone infondo al sacco.

Del Piero: “L’Inter si è persa”

“L’Inter si è persa, come gli anni precedenti dopo Natale: si è persa pareggiando col PSV e accontentandosi pensando che bastasse così, invece di pensare di doverla vincere. L’Inter aveva le qualità per vincere, fa la partita bene: ma poi non so se è stanchezza psicologica. Anche il possesso sterile: le squadre forti fanno possesso per farti venir fuori e segnare”. Queste le parole dello storico capitano bianconero che rimarcano ulteriormente l’incapacità dell’Inter di rimanere costante per tanto tempo. L’auspicio però è che queste lacune col tempo svaniscano.